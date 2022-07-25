SON DAKİKA HABERİ: Çöp evde 1 yıl kilitli tutulan çocuğun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuğun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Prof. Özkan, "Zayıf ama genel sağlık durumu iyi" dedi.

Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Amacımız, bu yaşadığı şeyleri geride bırakabilmesi için çocuğu güçlü yetiştirebilmek. Boyu 138 santimetre, kilosu 17. Bunları 1 yıl içinde olması gereken düzeye çıkması için elimizden geleni yapacağız. Durumu orta iyi diyebiliriz. Organ yetmezliği mevcut değil. Amaç yaşıtlarını yakalayabilmesi. Korkak ve konuşmayan bir çocuktu fakat bizimle iletişime geçiyor ve gülümsüyor."

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