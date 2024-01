SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız

"31 MART GECESİNİ AYDINLATACAKSINIZ"



Gençlere, "Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya hazır mıyız? Surda açılan mukaddes gedikten akın akın Türkiye Yüzyılı'na doğru koşmaya hazır mıyız? 'Artık ne yandan esersen es' dediğimiz rüzgarın yönüne bakmadan hedeflerimize yürümeye hazır mıyız? 'Mukaddes emaneti ne yaptınız?' diye sorulduğunda alnı ak bir şekilde cevabımızı vermeye hazır mıyız? Medeniyetimize, inancımıza, tarihimize, kültürümüze layık bir şahlanışla ayağa kalkmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtını alınca, "İşte benim milletimin gençliği bu. İşte benim gönlümün gençliği bu. İşte benim geleceğimin gençliği bu. Rabbim hepinizden razı olsun." karşılığını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatın doğumdan ölüme kadar süren ve nesillerden nesillere aktarılan bir bilgi, tecrübe, birikim devri daimi, mücadele süreci olduğunu belirterek, "Kendinizi geliştirmeyi ve mücadeleyi bıraktığınız anda maddi ve manevi her anlamda yıkıma uğramanız kaçınılmazdır. Her kuşak bir sonraki için önden giden atlı mesabesindedir." dedi.



Gençlerin heyecanında, 31 Mart akşamı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun emaneti devralacağını gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Siz, şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Durmadan, yorulmadan 31 Mart gecesine kadar yola devam ediyor muyuz? Ve artık Eskişehir'i şu karanlık bahtından kurtarmaya hazır mıyız? Siz bu kararı verdikten sonra mesele bitmiştir." ifadelerini kullandı.



Bu sırada "İşte ordu, işte komutan" sloganlarının atılması üzerine Erdoğan, "Babalar sözünü tutar biliyorum da asıl siz tutacaksınız." dedi.



"Şayet biz, kendi zihin ve gönül hazinemizi sizlere, yani ardımızdan gelen nesillere açmazsak, tarih önünde sorumlu oluruz." diyen Erdoğan, gençlerle gerçekleştirdikleri buluşmaları hasret giderme yanında böyle bir paylaşımın da vesilesi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.



"Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganlarının atılması üzerine Erdoğan, "Gençler, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve Rabbime hamd ediyorum, ya Rab bana böyle genç, dinamik yol arkadaşları nasip ettiğin için sana hamdolsun." ifadelerini kullandı.



"GENÇLERLE BİR ARADA OLACAĞIZ"



Gelişen teknolojiyle birlikte çeşitlenen yeni iletişim mecraları klasik usulleri tehdit etse de onları da kullanarak gençlerle muhabbeti kesintisiz sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıyla birlikte tesis edilen küresel nizamın temellerinden sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda kararlılıkla ilerlerken, hiçbir mecrayı ve hiçbir mesajı ihmal etme lüksümüz yok. Bunun için hem yüz yüze hem yaygın olarak kullanılan diğer mecraları kullanarak herkesle ama özellikle gençlerimizle yakın teşrikimesai yapacağız. Hem kendimizi sizlere anlatacağız, hem sizlerin çağı kucaklamanın ötesinde geleceğe uzanan hayallerinden istifade edecek, hem de heyecanımızı birleştirerek sinerji oluşturacağız. İzmir'de aday tanıtım törenimiz ve şehir hastanemizin açılışını yaptığımızda gördüğümüz o heyecan, o aşk bizlere ayrı bir güven, ayrı bir bu noktada inanıyorum ki buraya gelirken dinamizm verdi. Şimdi bugün Eskişehir'de aynı aşkı, aynı heyecanı görüyorum. Bugün 'Gençlik Aşkıyla' diyerek Eskişehir'de sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki günlerde yine 'Gençlik Aşkıyla' diyerek Adana'da Diyarbakır'da İstanbul'da, Ankara'da, diğer şehirlerimizde gençlerle bir arada olacağız."



"KADINLAR İÇİN KIRAATHANE YAPACAĞIZ"



Türk siyasetinde gençleri merkezine alan tek partinin, AK Parti olduğunu ifade eden Erdoğan, "Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi, gençlik edebiyatı yaptıklarına. Onlar sadece bu işin lafını etmeyi bilir. Onlar sadece bu işin istismarını yapmayı bilir. Onlar sadece gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir." dedi.



Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için milletin takdirine sundukları seçim beyannamesinde gençlere yönelik taahhütler bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, seçimlerin üzerinden henüz 8 ay geçmişken bu taahhütlerin hepsini gerçekleştirdiklerini söyledi.



İndirimli telefondan ücretsiz internete, üniversite kredi ve burslarının yükseltilmesinden yeni evlenen çiftlere kredi desteğine kadar tüm sözleri tuttuklarını veya adımını attıklarını anlatan Erdoğan, AK Partili belediyelerin de gençlere hizmet konusunda adeta yarış içinde olduğunu kaydetti.



Sadece son Mahalli İdareler Seçimi'nin yapıldığı 2019'dan bugüne kadar AK Partili belediyelerin gençlerin hizmetine 1000'in üzerinde spor salonu yaptığını dile getiren Erdoğan, "Çeşitli büyüklükte 621 millet kıraathanesi ve kütüphanesi. Şimdi millet bahçelerine kadın kıraathaneleri yapacağız. Kadınlar için kıraathane yapacağız. Çünkü AK Parti, bir farklılığın ortaya çıktığı oluşum. Donanımlarıyla beraber 555 gençlik merkezi ve 541 bilgi evi, hayatın lezzetlerini tadabilmeleri için 525 yöresel lezzet mekanı, çok amaçlı faaliyetlere hizmet edecek 464 konferans salonu ve 256 tiyatro salonu, gelişmelerine katkıda bulunmak için 205 müze, 76 bilim merkezi, 51 dijital kütüphane, diğer birimlerle birlikte yaklaşık 4 bin 300 tesisi sunduk." şeklinde konuştu.



"ÜLKENİN ORTAK KAZANÇLARINI SABOTE ETMEYE KALKACAK KADAR ZAVALLI HALDELER"



Bunların son 5 yılda gençlere kazandırılan hizmetler olduğuna işaret eden Erdoğan, Eskişehir'e hızlı treni kendilerinin getirdiğini, belirtti. Erdoğan şöyle devam etti:



"Şu, üç gidiş, üç geliş otoyollar. Kim yaptı? Bunların böyle bir şeyi var mı? Yok. Üniversite, şehir hastanesi. Bunları kim yaptı? Yine biz. Ya nerede bunlar? Bunlar niye yapmaz? Biz yaparız, onlar yıkar. Aradaki fark bu. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte benim derdim ne biliyor musun? Buranın belediye başkanıyla el ele vererek yapabildiğimiz en ufak bir şey yok. Ama şimdi diyorum ki, Nebi Hatipoğlu kardeşimizle el ele verip bir taraftan yerel yönetim, bir taraftan merkezi yönetim olarak el ele vereceğiz, Eskişehir'i çok daha farklı bir şekilde uçuracağız. Daha bakanlıklarımızın ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını saymıyorum bile.



Mesela uzay çalışmalarımızda yeni ve tarihi bir adım olan astronot yetiştirme programımızın ikinci ismi de bir gencimizdir. Ama bakıyorsunuz birilerinin gündemi de önceliği de başka. Kafaları öylesine karışık, kalpleri öylesine nasır tutmuş durumda ki, milletin ortak sevinçlerinden rahatsızlık duyacak, ülkenin ortak kazançlarını sabote etmeye kalkacak kadar zavallı bir haldeler. Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yaptığı işe ne dediler? 'Turistik gezi'. Ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu, turistik gezi değil. Bu, sizleri bu nesli işte uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır.



Tabii bu işler bay bay Kemal'in musluk açılışına benzemez. Ne yapıyordu? İstanbul'daki başkanları alıyor, götürüyor İstanbul'a, orada musluk açılışı yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Buradaki gibi bol bol heykel dikmeye gidiyor. İnternet üzerinden yaptıkları toplantıyı teknoloji devrimi sanmaya, başkalarının bitirdikleri işin düğmesine basıp, sahiplenmeye benzemez bu. Bu işlerin her birinin arkasında çok büyük vizyon, çok büyük hazırlık, çok büyük emek, çok büyük gayret var. Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. İnşallah önümüzdeki dönemde kendi roketimizi işte bu programlarla yetiştirdiğimiz astronotlarımızla uzaya göndereceğiz. Bakalım o zaman bu güruh, kendi roketimize nasıl bir kulp takacak, yaşayıp göreceğiz."



"GENÇLERİMİZİ GELECEĞİMİZİ EMANET EDECEĞİMİZ CEVHERLER OLARAK GÖRÜYORUZ"



Gençlerin daha pek çok beklentisi, sıkıntısı, derdi, tasası olduğunu da bildiklerini belirten Erdoğan, gençlerin daha önceki meselelerini nasıl çözdülerse bundan sonra ortaya çıkan meselelerini de çözeceklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, çünkü gençleri araç olarak değil, yol arkadaşı; geleceği emanet edecekleri cevherler olarak gördüklerini ifade ederek, "Bunun için diyoruz ki, sizler için ve sizlerle birlikte yapacağımız daha çok iş var. Mart ayının sonuna kadar durmadan, usanmadan, gece gündüz demeden ülkemizin her yerinde gençlerimizle beraber buluşacak, gençlik aşkıyla gerçekleştireceğimiz bu buluşmalarda kendi tecrübelerimizi onlarla paylaşmaya, onların enerjileriyle kendimizi yenilemeye, onların beklentileriyle politikalarımızı şekillendirmeye devam edeceğiz. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Programa katılan gençlerin sorularına yanıt veren Erdoğan, mevcut muhalefet partilerine ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, şu andaki muhalefetin geçmişteki muhalefetten farkının olmadığını, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini ve paramparça olduklarını söyledi.



Bütün meselenin parti olarak yerel seçimlerden, merkezi yönetim ve mahalli idareler olarak çok daha güçlü çıkmak ve bu güçle beraber hizmeti ülkenin geneline yaymak olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:



"İşte örneğin Eskişehir. Eskişehir'de bunların yaptığı ne var? Çünkü yönetim dediğiniz zaman akla altyapı gelir, üstyapı gelir. Peki bunlarda bu var mı? Yok. Şimdi biz inşallah Nebi kardeşimle bir taraftan yerel idareyi alacağız, onunla birlikte Tepebaşı, Odunpazarı, diğer ilçeler bunları toparlayacağız ve merkezi yönetim olarak da biz onların yanında olacak ve Eskişehir'in ne eksiği varsa, buraya gelirken şimdi baktık ki kentsel dönüşüm noktasında atılmış bir adım yok. Yahu ne işe yarıyorsun sen? Bu gecekondular, çarpık yapılaşma, Eskişehir'e bu yakışıyor mu? Yakışmıyor. Öyleyse Eskişehir'i yeniden ayağa farklı bir şekilde kaldırmak için nasıl spor tesislerini Eskişehir'e biz yaptıysak inşallah kentsel dönüşümle de Eskişehir'imizi farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız."



Soru soran gencin kendisini düğününe davet etmesi sonrasında Erdoğan, gencin kayınpederine ve kayınvalidesine selam ve sevgilerini iletti.



Bir başka gencin AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu'nun projelerine ilişkin sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Biz İstanbul'u aldığımız zaman çöp, çukur, çamur, öyle aldık. İstanbul susuzdu ve tankerlerle İstanbul'da su dağıtıyorlardı, öyle su filan bulamazsın, yok. CHP'nin yapısı bu, karakteri bu, cibilliyeti bu. Şimdi inşallah Nebi kardeşimle biz burayı aldığımızda, burada susuzluğu çözmek bizim işimiz. AK Parti bu işlerin imtihanını başarıyla vermiş. Bundan sonra da biz nerede böyle bir imkansızlık varsa bu işi biz çözeriz. Bu bizim mesleğimiz hale gelmiş." diye konuştu.



Merkezi yönetim olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve yerel yönetim ile el ele vererek Eskişehir'in susuzluğunu gidereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bununla bitmedi. Bütün bu kentsel dönüşümü yaparak, bir diğer taraftan da şehir plancılığında en güzel adımları atarak Eskişehir'i gerçekten modern bir şehir haline yeniden getireceğiz." dedi.



Bir diğer gencin, "Sizce bu seçimlerden sonra aynı kurultay tablosu yaşanacak mı? Bir yenilgi ile gönderdiğiniz Kılıçdaroğlu'nu yine bir yenilgi ile geri getirecek gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi:



"Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben niye geri getireyim? Zaten 18 kez gitmiş. Onu gönderenler onu düşünsün, biz işimize bakalım. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz işimize bakacağız. Bunlar yenile yenile doymazlar. Ama biz işimize bakacağız, çok daha fazla neler yaparız, buna bakacağız. Şimdi bu yerel seçimlerde inşallah bizler ciddi manada mevcut büyükşehir belediyelerimizi, il belediyelerimizi kaça çıkartacağız, onun hesabı içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak bu sayıyı ne kadar yükselteceğiz buna bakacağız ve gümbür gümbür inşallah geleceğiz."



Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun bazı kesimlerce "turistik gezi" olarak nitelendirilmesiyle ilgili soruya, "Bunlar, turistik gezinin tanımını sorsanız bilemezler. Sen uzaya gidiyorsun bunun adını 'turistik gezi' koyuyorlar. Bunlar, bunun getirisi nedir, bunu düşünemeyecek kadar zavallı. Biz, inşallah çok daha kısa bir zamanda artık uzaya gidişlerde bütün imkanlarımızı, kendi araçlarımızı yapar hale geleceğiz, savunma sanayisinde yaptıklarımız gibi." karşılığını verdi.



Türkiye'nin uçak gemisini, çeşitli robotları yaptığını anlatan Erdoğan, göreve geldiklerinde yüzde 20 olan Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü yüzde 80'e çıkarttıklarını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef yüzde 100'e ulaşmak. Çünkü bunu yapamadığınız zaman önüne gelen pısırıklar size kafa tutar. Şimdi ikinci uçak gemisini yapacağız ve bunu da kendi tersanemizde yapacağız." dedi.



"NETANYAHU KENDİ ÜLKESİNDE LANETLİ HALE GELDİ"



Uluslararası Adalet Divanının İsrail'le ilgili kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Şu anda çıkan bu karar, İsrail'in beklemediği bir karar oldu. Biz, beklediğimiz neticeyi aldık." ifadesini kullandı.



Ancak bunun yeterli olmadığını ve bunu genişletmenin gayreti içerisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Onun için de bu davayı açan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettim ve bundan sonraki süreçte de yanınızdayız ama bunu devam ettirelim dedik. Bunun yanında başka bazı ülkeler de bu yola başvuracaklar. Hepsinden ötesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda çıkan netice çok önemliydi. 121 ülke, İsrail'in soykırımını kabul ettiler. Amerika, yanında sadece 9-10 ülkeyle kaldı. 40 ülke çekimser kaldı. Onlar da yavaş yavaş bizim yanımıza gelmeye başladılar. Biz bu süreci devam ettireceğiz. Netanyahu kan kaybediyor. Çok daha kan kaybedecek. Şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu. O çocukların ahı, kadınların ahı yerde kalmaz. Biz kovalıyoruz o kaçacak. Sonunda zafer hakka inananların olacak."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı süreçle ilgili soruyu, "Seçime girerken herkes bize şans falan vermiyor. Deve dişi gibi de rakipler var. Bu rakipler de 'Çok genç bu, herhangi bir şey yapamaz, bunların yanında da seçimi alma şansı yok' diye düşünüyorlardı. Seçime girdik ve neticede teşkilat çok çok önemli, bir gecede İstanbul'u afişlerle donattık. Neydi o afişler, 'Tamam inşallah.' Eskişehir teşkilatı da 'Tamam inşallah' afişleriyle tüm duvarları örmeli ve 31 Mart gecesi 'Tamam inşallah' ile ertesi güne çıkmalıyız." şeklinde yanıtladı.



Bir gencin, "Önemli bir yılda, önemli bir seçimi kazandığınız akşam siz ne düşündünüz, neler hissettiniz, neler yaşadınız?" sorusuna Erdoğan, "Çok duygusal anlar yaşattı o gece. O seçim çok çok farklıydı ve dünyanın değişik yerlerinden aldığımız tebrikler bizi yine çok çok duygulandırdı. Demek ki Türkiye, dünyada farklı bir şekilde izleniyor. Siz izleniyorsunuz. Bu ne demektir? Türk gençliği dünyada elde ettiği başarılarla izleniyor, takip ediliyor ve bundan sonraki süreçte de inşallah gençliğimiz izlenmeye devam edecek ve ben sizlerden de bunu ümit ediyorum, bekliyorum." yanıtını verdi.



"Depremin yıl dönümü yaklaşırken bölgeyi ziyaret etmek ve çalışmaları yerinde görmek gibi bir planınız var mı?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, önümüzdeki hafta deprem bölgesine ziyaret gerçekleştireceğini, bir taraftan da konut teslim törenleri yapacaklarını bildirdi.



Erdoğan, gençlerden gelen talep üzerine, "TEKNOFEST'i seçimden önce yapamayız ama inşallah seçimden sonra, seçimin zaferiyle beraber TEKNOFEST'i burada yapacağız." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehirspor için ne tür vaatlerde bulunuyorsunuz?" sorusu üzerine, "Ben gelip oynayamam. Stadı yaptık bundan sonrasına Eskişehir'in varlıklı olan iş adamları, vesaire sahip çıkması lazım ve Eskişehir'in bu imkanlarıyla, bu tesisleriyle gereğini yapmaları lazım. Mevcut Belediye Başkanı zerre kadar Eskişehirspor ile ilgilenmedi. Şimdi inşallah Nebi kardeşimizle burada bu işin koordinesini yapmak mümkün. Çünkü daha önce de emeği var. Bundan sonraki süreçte de inşallah bunu başarmak mümkün. Yeter ki işi ehline verelim." dedi.