Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz anayasa kitapçığını fırlatmayız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Geçmişte koalisyonların acısını çok çektik, artık bir daha çekemeyiz.

Yüzde 90 ile 14 Mayıs'ta dünyaya demokrasi örneği verdik. Dünyada böyle bir şey bulamazsınız. Dünyada yüzde 30-40. Esenler milletvekilliği seçiminde İstanbul'da birinci oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi oldu.

İnsanımız bir kez daha istikrar sürsün, Türkiye büyüsün', diyor.

Biz anayasa kitapçığını fırlatmayız, okur, kararımızı veririz.

"VATANDAŞLARIMIZ HAK ETTİĞİ HİZMETE BİZİMLE ULAŞTI"

Vatandaşlarımız hak ettiği hizmete, uzun yıllar sonra bizimle uğraştı.Milletimiz ülke tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle son 21 yılda tanıştı. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terör örgütleriyle en başarılı mücadele bu dönemde verildi.

Küresel siyasette ülkemizin ağırlığı bu dönemde arttı. Hak ve özgürlükler adına en ileri reformlar bu dönemde yapıldı. Bölgeler arası gelişmişlik farkları bu dönemde giderildi.

KILIÇDAROĞLUNA TEPKİ

PKK Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi. Bay Bay Kemal, benim milletim teröristlerle birlik olanları desteklemez.

Bay Bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Pazar günü Kandil'den talimat alan Bay Bay Kemal'e cevabını vereceksiniz. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele gerekir.

Gelin 28 Mayıs'ta gelin birilerinin sizin iradesini çantada keklik gibi görmelerine itiraz edelim. Görüşlerimiz farklı da olsa ülkemizin bekası konusunda aynı hassasiyete sahibiz. Biz sırtımızı halka yaslıyoruz. Ülkemize aşkla hizmet ediyoruz.

Terörü ancak biz bitiririz. Terörü Bay Bay Kemal artırır. Onun öyle bir derdi yok.

"HEM EKREM'E HEM BAY BAY KEMAL'E DERSİNİ VERMENİZ LAZIM"

Bay Bay Kemal ne yaptı? Musluk açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi onun partisinin değil mi? Hiçbir şey yaptılar mı? Yağmur yağınca İstanbul'u sel götürüyor. Nerde başkan Bodrum'da, İsveç'ta kayakta. Bir de pazarcıyla tartışmaya girip onu zabıtaya götürüyor. Böyle idarecilik olur mu? Bırakıyor belediyeyi, gidiyor Van'a. O bir taraftan hanımı bir taraftan PKK işareti yapıyor. Pazar günü hem Ekrem'e hem Bay Bay Kemal'e dersini vermeniz lazım."

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