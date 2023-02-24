SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.



Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...