SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, ’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...