SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 2024'e çok farklı gireceğiz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York’ta "13. Concordia Yıllık Zirvesi"nde önemli mesajlar verdi ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ve sorulara verdiği yanıtlar şöyle;



ABD İLE İLİŞKİLER



"ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var. Türkiye'deki ABD firmaların yatırımı 14,5 milyar dolar. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artması bizim beklentimizdir. İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış vaziyette.

Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak meselemiz, birlikte çözmemiz lazım.



TÜRKİYE - IRAK KALKINMA YOLU PROJESİ

Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız.



TAHIL KORİDORU



Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatını hedefliyoruz. Tahıl koridorundan Afrika'ya daha fazla tahıl gitmeli. Tahıl koridoruna derhal geri dönülmeli.

"ÖNEMLİ BİR NATO ÜLKESİYİZ"

NATO'nun en eski üye ülkelerinden biriyiz. Yeni değiliz. İlk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan şu ana kadar taviz vermedik. Gücümüz NATO ülkeleri arasında da takdir görüyor. Biz aldığımız görevleri yerine getiren bir ülkeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde görevi ifa etmeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE'DEKİ MÜLTECİLER

Ülkemizde 5 milyona yakın mülteci var. Mültecilere bakışımız çok farklı. Mültecilere ev sahipliğimizi sürdüreceğiz. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü.

FAS VE LİBYA'DAKİ FELAKETLER

Fas ve Libya'daki felekatler nedeniyle ekiplerimizi hazırladık. Fas'tan bir dönüş alamadık ama Libya'ya ekipler gitti.

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEK ENFLASYON

Enflasyon küresel bir sorun. Biz de bu enflasyonun şu anda bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun çalışma içinde. Başarılı süreç yürütüyorlar. İnşallah yıl sonu ya da yılın başında bunu başaracağız. 2024'e daha farklı şekilde gireceğiz."