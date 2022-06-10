SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tatbikatımız gereken cevabı vermiştir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödül töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

'Zulüm 1453'te başladı' diyen mankurtlara, İstanbul'un fethini 569 yıldır hazmedemeyen Bizans artıklarına inat bu güzel şehre sahip çıkıyoruz. Fethi mübinin nişanesi olan Ayasofya'yı 84 yıllık mahsunluğun ardından hamdolsun asli hüviyetine tekrar kavuşturduk.



Sokak olaylarından vesayet girişimlerine pek çok tehditle karşılaştık. Milletin iradesine pranga vurmak için gizli, açık pek çok operasyon yaptılar. Ama bizi hizmet yolundan alıkoyamadılar.

Yunanistan kendi içinde toplantı yapmış. Türkiye ile sıkıntılı dönemi atlatalım demişler.

Ülkemizi kuşatmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Dün Efes 2022 Tatbikatı yaptık. Bunun yanında Yunanistan 3'lü olarak toplantı yapmış. Türkiye'yle ilişkiler noktasında gözden geçirelim ve bu dönemi atlatalım demişler. 37 ülke katıldı tatbikata. Yunanistan katılmayın diye haber göndermiş. Hepsi bizimle yer aldılar. ABD başta olmak üzere. Başarılı tatbikat gereken cevabın verilmesinde hayırlı oldu. Bundan sonra böyle gidecek. Herkes bu milletin neler yapabileceğini görecek. Ülkemizi kuşatmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, 2053 vizyonumuzu evlatlarımıza kutlu bir miras olarak bırakacağız.