SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan seçim açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimiyle ilgili bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan seçim açıklaması

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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi.

Kalın, seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün hepimiz kazandık.

Tüm kazandı.

Demokrasi ve millet iradesi kazandı.

Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları anlık ve canlı öğren

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları anlık ve canlı öğren

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