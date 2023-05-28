SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan seçim açıklaması

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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi.

Kalın, seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün hepimiz kazandık.



Tüm Türkiye kazandı.



Demokrasi ve millet iradesi kazandı.



Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."