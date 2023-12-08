SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Fidan: "Problem Filistin ve İsrail'den daha büyük"

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Problem artık Filistin ve İsrail'den daha büyük. Tüm bölgeyle alakalı." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Fidan: "Problem Filistin ve İsrail'den daha büyük"
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze hakkındaki tüm tartışmanın iki devletli yapı üzerinden gitmesini önemli buluyoruz." dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Problem artık Filistin ve İsrail'den daha büyük, tüm bölgeyle alakalı.

Bölgesel ülkeler sorumluluk için de yaklaşmalı, soruna kalıcı bir çözüm odaklı yaklaşmalı

Hedef ateşkes olmalı, daha azı artık yeterli değil.

Garantör ülke önerimiz, iki ülke formatı üzerinden gitmeli."

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