SON DAKİKA HABERİ: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist öldürüldü

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine hava harekatı sürüyor. Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE 24 TÖRÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiğini bildirdi.



MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatlarının yapıldığı belirtildi.



Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğal gaz üretim tesisinden oluşan 24 hedefin imha edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında, masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

