İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SON DAKİKA HABERİ: İsrail, Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Olayda en ez 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrailli bir grup doktor Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını istedi

İsrailli bir grup doktor Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını istedi

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Son dakika haberi! Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda en az 20 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Gazze Şeridi'ne adını veren Gazze bölgesindeki Bureyc mülteci kampı, geçen perşembe günü de İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.Bu saldırıda,  en az 15 Filistinlinin öldüğü duyurulmuştu.

Bureyc mülteci kampı geçtiğimiz günlerde vurulan Nuseyrat mülteci kampının hemen yanında bulunuyor.

İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1

46 BİN MÜLTECİ YAŞIYOR

Bureij, Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan nispeten küçük bir mülteci kampı olma özelliği taşıyor. Kamp, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) kayıtlı yaklaşık 46 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde İsrail, kuşatma altındaki Gazze'de nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden bazıları olan mülteci kamplarına çok sayıda saldırı düzenledi.

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