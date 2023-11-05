İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

46 BİN MÜLTECİ YAŞIYOR

Bureij, Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan nispeten küçük bir mülteci kampı olma özelliği taşıyor. Kamp, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) kayıtlı yaklaşık 46 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.



Geçtiğimiz birkaç gün içinde İsrail, kuşatma altındaki Gazze'de nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden bazıları olan mülteci kamplarına çok sayıda saldırı düzenledi.

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