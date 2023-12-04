SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti

Son dakika haberi! İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "yerel seçimde ittifak değil iş birliği yapalım" teklifini reddetti.

35 GİK üyesi üye hayır oyu kullanırken 14 üye ise evet oyu kullandı.



İYİ Parti, daha önce yerel seçimlere tek başına girme kararlılığını korudu.

KARARINDAN ARDINDAN İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, GİK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Zorlu, kararın oy çokluğuyla alındığını ifade edip "GİK, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır." dedi.

Zorlu'nun açıklamaları şöyle:

"GİK toplanarak söz konusu teklife ilişkin nihai karara bağlamıştır. İYİ Parti, kendisine bir çıkış yolu aradığı zamanda umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. İYİ Parti'yi aziz Türk milleti kurmuştur.

Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini büyük açıklıkla ortaya koymuş ve oylamaya geçilmiştir.

GİK, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. Karar oy çokluğuyla alındı. Tartışmaya kapalı."