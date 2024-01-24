SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'nin Ankara Belediye Başkan adayı belli oldu (Cengiz Topel Yıldırım kimdir?)

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenmişti.

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'nin Ankara Belediye Başkan adayı belli oldu (Cengiz Topel Yıldırım kimdir?)
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu

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Son dakika haberi! Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, lise yılları içerisinde Etlikspor’da amatör lisanslı futbol oynadı. Cengiz Topel Yıldırım, futbola ve Ankara’ya olan tutkusunu, Ankaragücü’nde birleştirmişti. 2008 yılında, Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda bulundu.

Bir dönem Ankaragücü Spor Kulübü başkanlığı da yapan Yıldırım 2014’te büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu, ancak o dönem parti tercihini Mansur Yavaş’tan yana kullandı.

Yavaş’ın adaylığı kesinleşmeden önce 2019 yerel seçimlerinde de siyasi kulislerde ismi adaylar arasında konuşuldu.

Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenmişti.

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