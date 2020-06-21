SON DAKİKA HABERİ: MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberi! Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde 17 Haziran'da başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu'ndan şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı bir askerin çatışmada şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasında, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.



Çatışmada bölücü terör örgütü mensubu iki terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.



AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.



Köse'nin şehadet haberini, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma ve baba İsmail Köse'nin yaşadığı eve giden İl Garnizon Komutanı topçu albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.



Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken haberi alan aile yakınları şehidin baba evine gelerek taziyede bulundu.



Bekar olan şehit Ertuğrul Köse'nin yarın düzenlenecek törenin ardından İl Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.