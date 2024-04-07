SON DAKİKA HABERİ: TEM Otoyolu'nda otobüs yangını

Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler yolcu otobüsünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.



Yangının çıktığı otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BAŞKA BİR OTOBÜS DAHA YANDI

Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.