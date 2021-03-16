SON DAKİKA HABERİ: Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

SON DAKİKA HABERİ: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

16.03.2021 - 13:16

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

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Son dakika haberi! 

TSK ve ABD unsurları Doğu Akdeniz’de bugün ortak eğitim yapacak. 

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Edinilen bilgiye göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik, bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek ortak eğitim faaliyetinde bulunacak. 

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yapılacak.

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