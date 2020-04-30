SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den ABD'ye ikinci corona virüs yardımı

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Türkiye'nin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

Milli Savunma ve Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda C-130 tipi nakliye uçağına yüklendi.

YİNE MEVLANA'NIN SÖZLERİ

ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.

BAKAN YARDIMCISI VE BÜYÜKELÇİ UĞURLADI

Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımını taşıyan uçak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Türk ve ABD'li askeri yetkililer tarafından uğurlandı.

İki gün önce yine TSK'ya ait bir uçakla ABD'ye sağlık malzemeleri, maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum gönderilmişti. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait nakliye uçakları daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de yardım taşımıştı.