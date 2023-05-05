SON DAKİKA HABERİ: Ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberi! Ücretsiz doğalgaz kullanımına yönelik esaslar belli oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Toplam ödenecek tutar faturada "0" olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek.

Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğalgaz uygulamasından 19,7 milyon abonenin yararlanacağını söyledi. Uygulama sayesinde 40 milyar liranın vatandaşların cebinde kalacağını belirtti.