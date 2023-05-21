Ata İttifakı kimi destekleyecek?

Son dakika haberi! Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ'ı Zafer Partisi Genel merkezinde ziyaret edecek. Görüşme basına kapalı olacak.



Saat 14'te yapılması planlanan görüşmede Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verip vermeyeceği ele alınacak.



Ankara'da aynı saatlerde başka bir görüşme daha var. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti 13:30’da Ata İttifakı'nı oluşturan partilerden biri olan Adalet Partisi'ni ziyaret edecek.



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