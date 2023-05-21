Ata İttifakı kimi destekleyecek?

Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu. Ata İttfakı'nda görüşme trafiği hız kazandı. Yarın Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile bir araya gelecek.

Ata İttifakı kimi destekleyecek?
Sinan Oğan'dan 11 maddelik açıklama

Sinan Oğan'dan 11 maddelik açıklama

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Son dakika haberi! Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ'ı Zafer Partisi Genel merkezinde ziyaret edecek. Görüşme basına kapalı olacak.

Saat 14'te yapılması planlanan görüşmede Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verip vermeyeceği ele alınacak.

Ankara'da aynı saatlerde başka bir görüşme daha var. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti 13:30’da Ata İttifakı'nı oluşturan partilerden biri olan Adalet Partisi'ni ziyaret edecek.

Sinan Oğan Ümit Özdağ ile bir araya geldi

Sinan Oğan Ümit Özdağ ile bir araya geldi

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Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamıştı.

ATA İttifakı’ndan Adalet Partisi, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

ATA İttifakı’ndan Adalet Partisi, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

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