Bayğaralar organize suç örgütüne operasyon: 55 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bayğaralar suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği,

anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.