SON DAKİKA HABERİ: Hatay'da art arda 6,4 ve 5,8'lik depremler

Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.
SAMANDAĞ'DA 5,8'LİK DEPREM
Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.
5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Samandağ'da saat 20.19 ve 20.24'te 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.
Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
FUAT OKTAY: 8 YARALIMIZ VAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini, sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandığını bildirdi.
Oktay, Hatay'daki depremlerin ardından hastanelere şu ana kadar 8 yaralının getirildiğini açıkladı.
"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN" UYARISI
Depremin ardından yapılan tsunami uyarısının kaldırıldığını bildiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca bölgede bulunan vatandaşlardan hasarlı binalardan uzak durmalarını istedi.
SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
NTV yayınına bağlanan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalşıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda" dedi.
"SAMANDAĞ VE DEFNE'DE YIKIM OLDUĞU BİLGİSİNİ ALDIK"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada, Hatay'daki depremlerin ardından Samandağ ve Defne ilçelerinde yıkım olduğu bilgisini aldıklarını aktardı.
Soylu, Yayladağı, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde ise herhangi bir sorun olmadığı bilgisini paylaştı.
"ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR"
NTV yayınına bağlanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem sonucu enkaz altında kalanların olduğuna dair ihbarlar aldıklarını söyledi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan da AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.
Adana Valisi Süleyman Elban, Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi. Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.
SURİYE'DE DE HİSSEDİLDİ
Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.
Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.
Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.
Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle yaralananlar oldu.
Afrin'in Cinderes beldesinde daha önce hasar gören 2 bina ile 1 minare yıkıldı, Halep ve İdlib kırsalında bazı binalar hasar gördü.
Yaralıların tedavi altına alındığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı.
Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay merkezli deprem, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.
HATAY'DAKİ DEPREMİ NTV MUHABİRİ ANLATTI