SON DAKİKA HABERİ: Hatay'da art arda 6,4 ve 5,8'lik depremler

SAMANDAĞ'DA 5,8'LİK DEPREM

Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.



5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Samandağ'da saat 20.19 ve 20.24'te 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

FUAT OKTAY: 8 YARALIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini, sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

Oktay, Hatay'daki depremlerin ardından hastanelere şu ana kadar 8 yaralının getirildiğini açıkladı.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN" UYARISI

Depremin ardından yapılan tsunami uyarısının kaldırıldığını bildiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca bölgede bulunan vatandaşlardan hasarlı binalardan uzak durmalarını istedi.

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



NTV yayınına bağlanan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalşıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda" dedi.

"SAMANDAĞ VE DEFNE'DE YIKIM OLDUĞU BİLGİSİNİ ALDIK"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada, Hatay'daki depremlerin ardından Samandağ ve Defne ilçelerinde yıkım olduğu bilgisini aldıklarını aktardı.

Soylu, Yayladağı, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde ise herhangi bir sorun olmadığı bilgisini paylaştı.

"ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR"

NTV yayınına bağlanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem sonucu enkaz altında kalanların olduğuna dair ihbarlar aldıklarını söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.