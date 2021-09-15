SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

15.09.2021 - 00:10

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı

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