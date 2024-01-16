SON DAKİKA HABERİ: Nitelikli dolandırıcılara "Sibergöz-15" operasyonu: 51 kişi yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan nitelikli dolandırıcılara karşı başlatılan "Sibergöz-15" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Nitelikli dolandırıcılara "Sibergöz-15" operasyonu: 51 kişi yakalandı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Sibergöz-15" operasyonunda kendilerini kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan 51 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, yapılan aramalar sonucu 1 adet ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu dile getirdi.

Dolandırıcılar, vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin TL mağdur ettikleri tespit edildi.

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