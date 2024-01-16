SON DAKİKA HABERİ: Nitelikli dolandırıcılara "Sibergöz-15" operasyonu: 51 kişi yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Sibergöz-15" operasyonunda kendilerini kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan 51 kişinin yakalandığını açıkladı.



Yerlikaya, yapılan aramalar sonucu 1 adet ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu dile getirdi.

Dolandırıcılar, vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin TL mağdur ettikleri tespit edildi.