SON DAKİKA HABERİ: Nitelikli dolandırıcılara "Sibergöz-15" operasyonu: 51 kişi yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Sibergöz-15" operasyonunda kendilerini kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan 51 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, yapılan aramalar sonucu 1 adet ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu dile getirdi.
Dolandırıcılar, vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin TL mağdur ettikleri tespit edildi.
Kendilerini KAMU GÖREVLİSİ, BANKA ya da KREDİ KURUMU çalışanı olarak tanıtan "Nitelikli Dolandırıcılara" karşı başlatılan “SİBERGÖZ-15” Operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024
Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz… pic.twitter.com/pmzN0J6T42
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