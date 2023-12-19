SON DAKİKA HABERİ: Sultangazi'de 15 katlı binanın 4. katında yangın

Son dakika haberi! Sultangazi Cebeci Mahallesi 2575. Sokakta saat 12.30 sıralarında 15 katlı bir binanın 4. katında bulunan bir dairede bulunan kurutma makinasında oluşan kısa devre yangına neden oldu.

Dumanlar kısa sürede binayı etkisi altına alırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binada bulunan bazı vatandaşlar cam ve balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları yangın merdiveni ile kurtardı.

Camdan ekiplere nefes alamadığına dair işaretler yapan Uğur Dönmez isimli vatandaş ekipler tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

