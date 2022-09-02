SON DAKİKA HABERİ: TFF binasına silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı

Haberler 02.09.2022 - 16:09

SON DAKİKA HABERİ: TFF binasına silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

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