SON DAKİKA HABERİ: TFF binasına silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi
SON DAKİKA HABERİ: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı
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