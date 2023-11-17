SON DAKİKA HABERİ: THY uçuşlarına fırtına düzenlemesi: 40 sefer karşılıklı iptal edildi

SON DAKİKA HABERİ: Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: THY uçuşlarına fırtına düzenlemesi: 40 sefer karşılıklı iptal edildi
Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

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Son dakika haberi! Yarın İstanbul'da fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ne fırtına uyarısından sonra Türk Hava Yolları'da seferlerinde düzenlemeye gitti.

THY, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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