SON DAKİKA: İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan, saat 18.36'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki sarsıntının 7,69 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde de saat 18.06'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Konya Valiliği, depremde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisini paylaşmıştı.