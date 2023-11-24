Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ gözaltına alındı

Para balyalarıyla görüntü paylaşan sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, "terör örgütü üyeliği"nden gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, ''PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan aranması olduğu gerekçesiyle havalimanında gözaltına alındı.

PARA BALYALARI İLE GÖRÜNTÜ PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti.

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ gözaltına alındı - 1

Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, ''PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan aranması olduğunu belirledi.

Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

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