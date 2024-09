Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2024 1. Dönem başvuruları başladı

BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Başvurular sadece ilan metninde belirtilen tarih aralıklarında yapılabilir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüden Kura->Kura ve Talep Toplama Listesi ekranı açılır, aktif olan ve tamamlanan tüm kuraların burada listelendiği görülür. Başvuru yapılacak olan kuranın solunda yer alan "Başvur" butonuna tıklanarak başvuru ekranı açılır. Başvuru formu üzerindeki T.C. Kimlik No, Sicil No, Adı, Soyadı, Baba Adı, Cinsiyet, Doğum Tarihi ve Doğum Yeri alanları dışındaki tüm bilgiler doldurulur. Başvuru ekranında ilgili alanlar doldurulduktan sonra ‘Kaydet’ butonuna tıklanır. Kaydet butonuna basılarak bilgiler kaydedikten sonra münhal yerlerin görüntüleneceği “Tercih Listesi” butonu görünür hale gelir.



Başvuru sayfasında yer alan “Tercih Listesi” butonuna tıklanarak açılan pencerede başvurduğunuz unvan ve branşa uygun tercih yapabileceğiniz münhal yerler listelenecektir. Münhal yerler listesinde sol tarafta bulunan kutucuklara tıklayarak tercihlerinizi ekleyebilirsiniz. En fazla yapılacak tercih sayısını aşmamalısınız. Tercihlerinizi seçtikten sonra "Tercih Listesine Ekle" butonuna tıklanır ve açılan münhal yer listesinden seçim yapılarak sırası ile tercihlerinizi başvuru sayfasına ekleyebilirsiniz.



ihlerinizi listeye ekledikten sonra listeden silinebilir, yeni bir münhal eklenebilir veya ok işaretleri ile sıralama değiştirilir. Tüm tercihlerinizi ekledikten ve diğer bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra “Güncelle” butonuna tıklayarak başvurunuzu kaydedebilirsiniz.