Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Alibey Mahallesi Halim Uluşahin Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, O.T. ile S.Y.'nin sözlü olarak başlayan tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada O.T., yanında getirdiği bıçakla S.Y.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanan şüpheli O.T. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.