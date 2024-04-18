Sultangazi'de engelliye yumruklu saldırı

İstanbul Sultangazi'de, laf atma nedeniyle çıkan kavgada engelliye yumruklu saldırıda bulunan şüpheli yakalandı.

Sultangazi'de engelliye yumruklu saldırı

'un ilçesinde 14 Nisan Pazar günü saat 23.00 sıralarında iddiaya göre engelli O.E.O. bir marketin önünden geçtiği sırada M.E.T. adlı şüpheli, engelli gence laf attı.

Yine iddiaya göre şüphelinin O.E.O’nun üzerine yürümesiyle engelli genç, M.E.T.’yi iterek kendisini korumaya çalıştı.

Şüpheli bu kez kendisini iten O.E.O’ya yumruk atarak gözünden yaralanmasına neden oldu.

Sultangazi'de engelliye yumruklu saldırı - 1

Şikayet üzerine polis ekipleri saldırgan M.E.T.'yi arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonrasında çarşamba günü yakalanan M.E.T., Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...