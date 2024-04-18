Sultangazi'de engelliye yumruklu saldırı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 14 Nisan Pazar günü saat 23.00 sıralarında iddiaya göre engelli O.E.O. bir marketin önünden geçtiği sırada M.E.T. adlı şüpheli, engelli gence laf attı.

Yine iddiaya göre şüphelinin O.E.O’nun üzerine yürümesiyle engelli genç, M.E.T.’yi iterek kendisini korumaya çalıştı.

Şüpheli bu kez kendisini iten O.E.O’ya yumruk atarak gözünden yaralanmasına neden oldu.