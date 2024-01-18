Sultangazi’de feci kaza | Makas atan araç, dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında TEM otoyolu Metris Tekstilkent yönünde meydana geldi.

İddiaya göre makas atarak ilerleyen Ebubekir C. yönetimindeki otomobil yol kenarına bırakılan arızalı dampere çarptı. Çarpma sonucunda otomobilde bulunan üç kişi araçta sıkıştı. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Sılan Nur Salman, Ebubekir C. ve Melisa Ç.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri sıkışan Sılan Nur Salman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.