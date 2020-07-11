Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede?

ntv.com.tr 11.07.2020 - 09:46
survivor 2020 finali Galataport'ta yapılacak.
Üç gün sonra gerçekleşecek 2020 Survivor finali için geri sayım başladı.
Dün gerçekleşen yarı final oyununun ardından Acun Ilıcalı, 2020 Survivor finalinin Galataport'ta yapılacağını duyurdu.
GALATAPORT NEREDE?
Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, "Galataport, Doğuş Grubu'nun ustalık dönemi eseri"
VİDEO: GALATAPORT'TA SONA YAKLAŞILIYOR (ARŞİV)