Taksi şoförünü boynundan bıçaklayan 15 yaşındaki şüpheli adli kontrolle serbest

Bursa'da, 2 kişiyle aracına bindiği taksi şoförü Halil İbrahim Acar'ı, çıkan tartışmada boynundan bıçaklayan Ç.K. (15) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taksi şoförünü boynundan bıçaklayan 15 yaşındaki şüpheli adli kontrolle serbest

Bursa'da Halil İbrahim Acar ile aracına müşteri olarak binen 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Araçtan inen bu kişilerden biri sürücü kapısını açarak tekmelerken, Ç.K. ise Acar'ı boynundan bıçakladı.

Durumu gören çevredekiler yaralı taksicinin yardımına koşarken, şüpheliler ise kaçtı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim Acar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin yaptığı çalışmayla şüphelilerden Ç.K., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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