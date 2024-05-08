Tartıştığı komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre Şaban T. (43), köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle komşusu Orhan S. (41) ile tartıştı.
Büyüyen tartışmanın ardından Şaban T., Orhan S.'yi ayağından halatla otomobilinin arkasına bağladı.
YAKLAŞIK 20 METRE SÜRÜKLEDİ
Aracın direksiyonuna geçen Şaban T. aracı hareket ettirip, Orhan S.'yi sürüklemeye başladı. Otomobil yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada olay yerinde devriye görevi yapan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyesi ekipleri, durumu fark etti.
JANDARMA KURTARDI
Olaya müdahale eden jandarma ekipleri otomobili durdurdu. Halatı kesip Orhan S.'yi kurtaran jandarma ekipleri Şaban T.'yi gözaltına aldı.
Hastaneye götürülen Orhan S. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
Adliyeye sevk edilen Şaban T.' çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Orhan S.'nin, komşusu Şaban T.'nin köpeğini kovaladığı, aracın altında kalan hayvanın telef olması üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Olay anına ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde otomobilin arkasına halatla ayaklarından bağlanan Orhan S.'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.
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