Tartıştığı komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi

Antalya'da bir kişi, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak yaklaşık 20 metre sürükledi.

Tartıştığı komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi

'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre Şaban T. (43), köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle komşusu Orhan S. (41) ile tartıştı.

Büyüyen tartışmanın ardından Şaban T., Orhan S.'yi ayağından halatla otomobilinin arkasına bağladı.

YAKLAŞIK 20 METRE SÜRÜKLEDİ

Aracın direksiyonuna geçen Şaban T. aracı hareket ettirip, Orhan S.'yi sürüklemeye başladı. Otomobil yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada olay yerinde devriye görevi yapan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyesi ekipleri, durumu fark etti.

Tartıştığı komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi - 1

JANDARMA KURTARDI

Olaya müdahale eden jandarma ekipleri otomobili durdurdu. Halatı kesip Orhan S.'yi kurtaran jandarma ekipleri Şaban T.'yi gözaltına aldı.

Hastaneye götürülen Orhan S. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Adliyeye sevk edilen Şaban T.' çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Orhan S.'nin, komşusu Şaban T.'nin köpeğini kovaladığı, aracın altında kalan hayvanın telef olması üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Olay anına ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde otomobilin arkasına halatla ayaklarından bağlanan Orhan S.'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.

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