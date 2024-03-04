Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'e saldırı

Bitlis'te Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınlarının saldırısı sonucu yaralandı.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'e saldırı

'in Tatvan ilçesi PTT Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından durduruldu.

Burada Ökmen ile yakınları arasında çıkan tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı saldırıya dönüştü.

Saldırı sırasında aldığı darbelerle yaralanarak ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri, hastane çevresinde de önlem aldı.

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