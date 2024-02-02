Tavuk çiftliğini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren 4 kişi gözaltında

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve satışı yapan kişilere yönelik yaptıkları istihbarat çalışmasıyla Gürcistan üzerinden Manisa'ya uyuşturucu imal etmeye yarayan makine parçaları getirildiğini belirledi.

Ayrıca ekipler, Gürcistan'dan ve İstanbul'dan ham madde temini edilderek Turgutlu'daki eski bir tavuk çiftliğinin imalathaneye dönüştürülerek uyuşturucu madde imal edilip, diğer illere sevkiyat yapıldığı ihbarı aldı.

Çalışmaların ardınan eski tavuk çiftliği ile şüphelilere yönelik 9 ayrı adrese, dün gece eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.