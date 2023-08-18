Tavuk yüklü kamyon otomobile çarpıp devrildi: 3 yaralı

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 3 yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı kazada,devrilen kamyondan çevreye dağılan canlı tavukların büyük bir kısmı da telef oldu.



Kaza nedeniyle kara yolunun Bandırma istikameti, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken araçların yol kenarına çekilmesinin ardından kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.