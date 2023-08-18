Tavuk yüklü kamyon otomobile çarpıp devrildi: 3 yaralı

Balıkesir'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği canlı tavuk yüklü kamyon, otomobile çarpıp devrildi. Kazada, kamyon şoförü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Tavuk yüklü kamyon otomobile çarpıp devrildi: 3 yaralı

Sabah saatlerinde Bandırma-Çanakkale kara yolunda meydana gelen kazada  kamyon ile canlı tavuk taşıyan İ.K. (48), aracın kontrolünü kaybedip, aynı yöne giden C.Y. (35) idaresindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kamyon şoförü ile otomobildeki 53 yaşındaki S.Y. ve 4 yaşındaki D.U. yaralandığı kazada, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tavuk yüklü kamyon otomobile çarpıp devrildi: 3 yaralı - 1

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 3 yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı kazada,devrilen kamyondan çevreye dağılan canlı tavukların büyük bir kısmı da telef oldu.

Tavuk yüklü kamyon otomobile çarpıp devrildi: 3 yaralı - 2

Kaza nedeniyle kara yolunun Bandırma istikameti, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken araçların yol kenarına çekilmesinin ardından kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

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