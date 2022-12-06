TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na "Gazi Meclis" tepkisi

TBMM Genel Kurulu’nda 2023 bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler başladı.

İlk günkü görüşmelere AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasındaki gerginlik damga vurdu.

Yaşananlara ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir açıklama yaptı. Şentop, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları" sözlerine tepki gösterdi.

Yapılanların yanlış olduğunu söyleyen Şentop, "Meclisimizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Kim yaparsa yapsın" dedi.