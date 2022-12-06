TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na "Gazi Meclis" tepkisi

TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerindeki ifadelerine tepki gösterdi, "Bu unvana yönelik söylenen saygısızlıktır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na "Gazi Meclis" tepkisi

Genel Kurulu’nda 2023 bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler başladı.

İlk günkü görüşmelere AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasındaki gerginlik damga vurdu.

Yaşananlara ilişkin TBMM Başkanı , bir açıklama yaptı. Şentop, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları" sözlerine tepki gösterdi.

Yapılanların yanlış olduğunu söyleyen Şentop, "Meclisimizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Kim yaparsa yapsın" dedi.

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