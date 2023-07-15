TBMM'de 15 Temmuz anması

Kurtulmuş, "Bu özelliğiyle sadece bir çeteyi değil, bir grubu değil emperyalist bir teşebbüsü de işaret etmek, bilmek, anlamak ve gelecek nesillere anlatmak durumundayız. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bu özellikleriyle de birlikte hiç hesaba katamadıkları bir şey milletin sokaklara, meydanlara çıkıp, direnebilme kabiliyetini göstereceğiydi. Allah’a çok şükür bu millet imanı kadar aziz bildiği vatanını korumak, ülkesini korumak, işgalcilere imkan tanımamak için can siperane bir şekilde sokaklara çıktı." diye konuştu.



DEVLET YILMAZ: İHANET DOLU SON HALKA



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 100 yıl önce istiklal mücadelesine karargah olmuş gazi mekanda, aynı ruhla gerçekleşen 15 Temmuz milli direnişini yad etmek için TBMM'nin düzenlemiş olduğu anma törenini son derece anlamlı bulduğunu söyledi.



Hain kalkışmayı durdurmak için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, şehit yakınlarına sabır, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Yılmaz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin, Türkiye’de demokrasi ve millet iradesine vurulmaya çalışılan prangaların ihanet dolu son halkası olduğunu vurguladı.



"TÜM DARBELERDEN FARKLI"



Yılmaz, 15 Temmuz’da FETÖ üyelerinin tertip ettiği girişimin, milletin tanklara, silahlara göğsünü siper etmesiyle engellendiğini ve bir direniş destanına dönüştüğünü vurgulayarak, 15 Temmuz darbe girişiminin geçmişteki tüm darbe girişimlerinden bu yönüyle ayrıldığını söyledi.



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