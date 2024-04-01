Tekirdağ Seçim Sonuçları 2024: Tekirdağ Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Tekirdağ İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Tekirdağ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Candan Yüceer kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Candan Yüceer 313 bin 135, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel 222 bin 186 oy aldı.
CANDAN YÜCEER KİMDİR?
Candan Yüceer 1973'te Ankara'da doğdu.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Yüceer, çeşitli şehirlerde hekimlik yaptı.
Yüceer, 24, 25, 26. ve 27. dönemlerde CHP Tekirdağ Milletvekili olarak görev aldı.
Yüceer, evli ve 2 çocuk annesi.
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Tekirdağ İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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31 Mart 2024 Tekirdağ Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Cüneyt Yüksel Seçim Sonuçları
Mehmet İlker Atasever Seçim Sonuçları
Barış Tunca Seçim Sonuçları
İlhan Güzelgün Seçim Sonuçları
Filtekin Şen Seçim Sonuçları
Sadi Özdemir Seçim Sonuçları
Emir Ahmet Arda Seçim Sonuçları
Fatih Altıntaş Seçim Sonuçları
Cem Solmaz Seçim Sonuçları
İlyas Sabancı Seçim Sonuçları
Ahmet Akçay Seçim Sonuçları
Candan Yüceer Seçim Sonuçları
Tuncay Sağıroğlu Seçim Sonuçları
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OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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