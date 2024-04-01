Tekirdağ Seçim Sonuçları 2024: Tekirdağ Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Tekirdağ İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Tekirdağ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Candan Yüceer kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Candan Yüceer 313 bin 135, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel 222 bin 186 oy aldı.

CANDAN YÜCEER KİMDİR?



Candan Yüceer 1973'te Ankara'da doğdu.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Yüceer, çeşitli şehirlerde hekimlik yaptı.



Yüceer, 24, 25, 26. ve 27. dönemlerde CHP Tekirdağ Milletvekili olarak görev aldı.



Yüceer, evli ve 2 çocuk annesi.





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