Tekirdağ'da Çalıkuşu romanının yazıldığı tarihi evde yangın

Tekirdağ'da Reşat Nuri Güntekin'in bir dönem yaşadığı ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ertuğrul Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı tarihi evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve binayı saran yangın, ekiplerin iki saatlik mücadelesiyle söndürüldü.



Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.



Türk edebiyatının önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanının bir bölümünü bu evde yazdığı belirtildi.

Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin'in ilk defa 1922'de yayınlanan 1923'te kitap olarak basılan romanıdır.

ÇALIKUŞU ROMANI

Romanda, İstanbullu köklü bir ailenin kızı olan çocuk ruhlu Feride'nin çok sevdiği nişanlısı tarafından ihanete uğramasıyla kendini öğretmenlik mesleğine adaması ve hayatını kazanabilmek için Anadolu'da şehir şehir dolaşması anlatılır.

Melodram öğeleri ile yüklü bir aşk öyküsünün yanı sıra bürokrasi eleştirisi, kadınların Osmanlı toplumunda var olma mücadelesi, öğretmenlik mesleğinin icrası gibi pek çok konuyu ele alır.

Eserin sinema, televizyon dizisi, tiyatro ve bale gibi farklı uyarlamaları yapılmıştır.