Tekirdağ'da sahte içkiden can kaybı 7'ye yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden bir ölüm daha yaşandı. Kentte cuma gününden bu yana ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



Muhittin Mahallesi'nde yaşayan kişi odasında hareketsiz bulundu. Eve giden sağlık ekipleri 59 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Evde bulunan içki şişelerinin incelenmesi sonucu ölümün sahte içkiden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.



Çorlu ilçesinde cuma gününden bu yana sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak 25 kişi hastanelere kaldırılmış, 6 kişi yaşamını yitirmişti.

2 TUTUKLAMA

Soruşturmada şu ana kadar 2 kişi tutuklandı, 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



''BULGARİSTAN'DAN ALINDI''



Zanlılardan biri ifadesinde sahte içkilerin üreticisi olmadığını, içkilerin Bulgaristan'dan tanımadığı birinden alındığını iddia etti.