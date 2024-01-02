Tevhid bayrağı açan kişiyi yumruklaması gündem olan Ege Akersoy kimdir?

İstanbul'da "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk attığı iddiasıyla tutuklanan Ege Akersoy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.e Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Akersoy, kendisini korumak için yumruk attınığını söyledi.



EGE AKERSOY KİMDİR?



Yıldız Teknik Üniversitesi 4. sınıf elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi olan Ege Akersoy’un babası emekli bir subaydır. Başarı bursu alan Akersoy ayrıca TÜBİTAK’ta proje yöneticiliğini de üstlendi.