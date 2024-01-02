Tevhid bayrağı açan kişiyi yumruklaması gündem olan Ege Akersoy kimdir?

İstanbul Fatih’te "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir Galata Köprüsü üzerinde üniversite öğrencisi Ege Akersoy ile tartışmaya girdi. Akersoy, Aymdemir'e yumruk attı. Olayın uzun süre konuşulması ardından Ege Akersoy sosyal medya platformu "X"'te gündem oldu. Peki, Ege Akersoy kimdir?

Tevhid bayrağı açan kişiyi yumruklaması gündem olan Ege Akersoy kimdir?

İstanbul'da "Şehitlere rahmet, 'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk attığı iddiasıyla tutuklanan Ege Akersoy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.e Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Akersoy, kendisini korumak için yumruk attınığını söyledi.

EGE AKERSOY KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi 4. sınıf elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi olan Ege Akersoy’un babası emekli bir subaydır. Başarı bursu alan Akersoy ayrıca TÜBİTAK’ta proje yöneticiliğini de üstlendi.

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