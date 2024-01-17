Tevhid bayrağı taşıyan kişiyi yumruklayan Akersoy'a tahliye

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atınca tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi.



Üniversite öğrencisi Ege Akersoy, Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" eylemi sonrası Şişhane'de "Kelime-i Tevhid" bayrağı ile yürüyen İsmail Aydemir ile tartışmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akersoy, İsmail Aydemir'e yumruk atmıştı. Sosyal medyada tepkilere neden olan olay sonrası Akersoy, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Ege Akseroy'un bugün tahliye edildiği öğrenildi.

