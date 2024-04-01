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Hafif ticari araç TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde hafif ticari aracın sabun yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk da ağır yaralandı.

Hafif ticari araç TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Kula yönüne gitmekte olan 68 yaşındaki Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari arac aynı yöne giden 25 yaşındaki Mustafa A.  yönetimindeki 63 M 3704 plakalı sabun yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ticari araç sürücüsü ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin’in (30) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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