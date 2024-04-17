Torununun elinden silahı almak istedi, kazara öldürdü

Olay, 13 Nisan'da saat 04.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre İbrahim Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde tabancasını kurcalamaya başladı. Dede Balak, torunundan elinden tabancayı almak isterken silah kazara ateş aldı.

İbrahim Balak vurularak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Torun Balak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Balak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 15 Nisan'da hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan dede Derviş Balak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Dede Derviş Balak'ın ilk ifadesinde torununun sık sık yanına geldiğini, olay sırasında tabancayla oynarken elinden almak istediği sırada silahın ateşe alarak, torununun hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Balak, dün Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

