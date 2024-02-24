Trafiği tehlikeye atanlara para cezası

Beylikdüzü'nde araçlarını trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanan 2 sürücü için, toplam 7 bin 152 liralık idari para cezası işlemi uygulandı.

Trafiği tehlikeye atanlara para cezası
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 2 sürücünün tehlikeli araç kullandığına yönelik, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüleri inceledi.

İncelemede, 21 Şubat'ta D-100 güney yol Hasırcılar mevkisinde ilerleyen otomobil sürülerinin kimlikleri belirlendi.

Yakalanan sürücüler H.H.D. ve E.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kişi başı 3 bin 576'şar liradan toplam 7 bin 152 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan zanlılar hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem de uygulandı.

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