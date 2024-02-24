Trafiği tehlikeye atanlara para cezası

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 2 sürücünün tehlikeli araç kullandığına yönelik, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüleri inceledi.



İncelemede, 21 Şubat'ta D-100 güney yol Hasırcılar mevkisinde ilerleyen otomobil sürülerinin kimlikleri belirlendi.



Yakalanan sürücüler H.H.D. ve E.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kişi başı 3 bin 576'şar liradan toplam 7 bin 152 lira idari para cezası kesildi.



Öte yandan zanlılar hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem de uygulandı.



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