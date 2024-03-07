Trafiği tehlikeye düşüren motosikletliye 15 bin 183 lira ceza uygulandı

İstanbul Pendik'te trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 15 bin 183 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Trafiği tehlikeye düşüren motosikletliye 15 bin 183 lira ceza uygulandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevlileri, bir motosiklet sürücüsünün Ankara Caddesi'nde trafik güvenliği tehlikeye sokacak şekilde sürüş yaptığı anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, motosikletin plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü Y.Y.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescilli aracı plakasız kullanmak", "akrobatik hareket yapmak", "araçlara izinsiz bir şekilde sembol, ilan, reklam yapıştırmak veya ışıklı, sesli uyarı veren donanım takmak", "far ışıkları noksan şekilde araç kullanmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "kask kullanmamak" maddelerinden 15 bin 183 lira para cezası uygulandı.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Aday sürücü olduğu tespit edilen Y.Y.K'nin sürücü belgesine de kalıcı olarak el konuldu.

Y.Y.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

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