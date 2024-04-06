Trafikte karting aracıyla drift yapan sürücüye para cezası

İstanbul'da polis ekipleri, bir kişinin karting aracıyla trafiğe açık alanda drift yapmasına ilişkin görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına üzerine çalışma başlattı.



Yapılan incelemede ekipler, Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tescilsiz bir aracı trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandığı saptanan F.Ö'yü yakaladı.



Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" maddesinden 32 bin 233 lira ceza kesilirken araç trafikten men edildi.



F.Ö. hakkında "trafiği tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.



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