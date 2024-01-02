Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem | Naci Görür'den kritik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.28'de meydana gelen deprem yerin 8,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.



Pülümür Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

"EN KORKTĞUMUZ FAYIN ÜZERİNDE"



Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Görür, "Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür'e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli, gereken önlemler alınmalıdır." ifadelerini kullandı.